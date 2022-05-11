Кандидат на пост посла США в Украине планирует как можно скорее вернуть посольство в Киев

Кандидат на пост посла США в Украине Бриджит Бринк выступила перед Сенатом. Она считает, что ей предстоит колоссальная работа на новом посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию слушаний комитета Сената США.

Она пообещала приложить максимум усилий для возвращения в Киев посольства США.

"Не знаю точно, как скоро мы сможем вернуться в этот процесс, но я знаю, что мы постараемся сделать это как можно скорее. И, конечно, это моя надежда и план - в случае утверждения получить возможность начать свою миссию непосредственно в Киеве", - отметила дипломат.

Она уточнила, что в сложившейся ситуации нужно учитывать условия безопасности.

"У меня высокий уровень доверия к нашим экспертам в области безопасности, в том числе работающим на местах, которые дают нам советы, чтобы мы могли продвигать наши стратегические интересы. Это значит присутствовать и работать с украинскими властями, другими посольствами, а также координировать работу с Вашингтоном из Киева", - добавила Бринк.

Бринк пообещала работать вместе с Конгрессом, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и за столом переговоров, а также обеспечить, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в попытках воцариться над Украиной.

Посол выразила готовность работать с Конгрессом над обеспечением дальнейшей гуманитарной и экономической поддержки Украины, а также привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.