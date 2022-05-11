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Кандидат на пост посла США в Украине планирует как можно скорее вернуть посольство в Киев

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Вашингтон, Среда 11 мая 2022 01:20
Кандидат на пост посла США в Украине планирует как можно скорее вернуть посольство в Киев Фото: кандидат на должность посла США в Украине Бриджит Бринк (sk usembassy gov)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат на пост посла США в Украине Бриджит Бринк выступила перед Сенатом. Она считает, что ей предстоит колоссальная работа на новом посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию слушаний комитета Сената США.

Она пообещала приложить максимум усилий для возвращения в Киев посольства США.

"Не знаю точно, как скоро мы сможем вернуться в этот процесс, но я знаю, что мы постараемся сделать это как можно скорее. И, конечно, это моя надежда и план - в случае утверждения получить возможность начать свою миссию непосредственно в Киеве", - отметила дипломат.

Она уточнила, что в сложившейся ситуации нужно учитывать условия безопасности.

"У меня высокий уровень доверия к нашим экспертам в области безопасности, в том числе работающим на местах, которые дают нам советы, чтобы мы могли продвигать наши стратегические интересы. Это значит присутствовать и работать с украинскими властями, другими посольствами, а также координировать работу с Вашингтоном из Киева", - добавила Бринк.

Бринк пообещала работать вместе с Конгрессом, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и за столом переговоров, а также обеспечить, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в попытках воцариться над Украиной.

Посол выразила готовность работать с Конгрессом над обеспечением дальнейшей гуманитарной и экономической поддержки Украины, а также привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

Напомним, 8 мая 2022 года, Соединенные Штаты Америки (США) вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Посольство на Сикорского, 4 должно открыться после почти трехмесячной эвакуации в Польшу.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время президент США Джо Байден должен назначить посла в Украине. Им станет опытный дипломат Бриджит Бринк, которая до этого возглавляла дипломатическое представительство в Словакии.

Должность посла американского посла в Украине остается вакантной с мая 2019 года после того, как в Вашингтон была отозвана Мари Йованович.

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