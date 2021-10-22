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Стало известно, когда начнется заседание СНБО

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Киев, Пятница 22 октября 2021 13:44
Стало известно, когда начнется заседание СНБО Фото: заседание СНБО (facebook com rnbou)
Автор: Александр Мороз

Заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) начнется в 16:30. Оно пройдет в здании Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседание СНБО (Офис президента)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним, ранее информированный источник РБК-Украина сообщил, что Зеленский на сегодня созвал заседание СНБО. Как ожидается, на этом заседании поднимут вопросы экологии.

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