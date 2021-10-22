Зеленский созывает СНБО на сегодня, - источник
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание, как ожидается, состоится сегодня.
Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.
Как сообщил собеседник издания, Зеленский созывает заседание Совбеза на сегодня.
Во время заседания, как ожидается, поднимут вопрос экологии. Больше информации по поводу тем заседания и конкретного времени пока нет.