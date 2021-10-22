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Зеленский созывает СНБО на сегодня, - источник

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Киев, Пятница 22 октября 2021 12:59
Зеленский созывает СНБО на сегодня, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание, как ожидается, состоится сегодня.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

Как сообщил собеседник издания, Зеленский созывает заседание Совбеза на сегодня.

Во время заседания, как ожидается, поднимут вопрос экологии. Больше информации по поводу тем заседания и конкретного времени пока нет.

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Владимир Зеленский СНБО
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