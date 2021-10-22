Стало відомо, коли почнеться засідання РНБО
Фото: засідання РНБО (facebook com rnbou)
Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) розпочнеться о 16:30. Воно пройде в будівлі Офісу президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 у Києві засідання РНБО (Офіс президента)", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що всі члени РНБО проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.
Нагадаємо, раніше інформоване джерело РБК-Україна повідомило, що Зеленський на сьогодні скликав засідання РНБО. Як очікується, на цьому засіданні піднімуть питання екології.