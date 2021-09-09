ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гетманцев прогнозирует получение транша МВФ на 700 млн долларов в начале октября

Новина українською →
Украина, Четверг 09 сентября 2021 11:15
Гетманцев прогнозирует получение транша МВФ на 700 млн долларов в начале октября Фото: глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов. Украинские власти получат его в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гетманцева журналистам в Раде.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября", - сказал он.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.

Напомним, миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Верховная рада
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине