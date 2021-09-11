Стало відомо, коли МВФ відправить місію в Україну
Міжнародний валютний фонд направить місію в Україну протягом наступних 10 -12 днів. Планується опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована на форумі "Ялтинська європейська стратегія".
Він розказав, що програма stand-by фокусує свою увагу на підтримці макро стабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ.
"Протягом 10-12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду по stand-by, щоби підтримати економіку України", - зазначив Рашкован.
Раніше повідомлялося, що місія МВФ повинна прибути в Україну найближчим часом. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує виділення МВФ траншу на 700 млн доларів на початку жовтня.
РБК-Україна писало, що глава НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії.