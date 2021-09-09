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Глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 15:08
Глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сумма транша Международного валютного фонда (МВФ) по результатам первого пересмотра программы Stand-By должна составить 700 млн долларов. Однако фонд может увеличить сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре", - сказал он.

При этом он отметил, что одним из условий выделения Украине транша МВФ является принятие Верховной радой изменений в закон о Нацбанке, которые парламент одобрил сегодня в первом чтении.

"По плану второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это приблизительно 700 млн долларов. Но учитывая пропуск некоторых траншей, сумма может быть большей. Но детальнее - это после дискуссий с фондом в сентябре", - сказал он.

Напомним, миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время. Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение МВФ транша на 700 млн долларов в начале октября.

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