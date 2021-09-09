Глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии

Сумма транша Международного валютного фонда (МВФ) по результатам первого пересмотра программы Stand-By должна составить 700 млн долларов. Однако фонд может увеличить сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре", - сказал он.

При этом он отметил, что одним из условий выделения Украине транша МВФ является принятие Верховной радой изменений в закон о Нацбанке, которые парламент одобрил сегодня в первом чтении.

"По плану второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это приблизительно 700 млн долларов. Но учитывая пропуск некоторых траншей, сумма может быть большей. Но детальнее - это после дискуссий с фондом в сентябре", - сказал он.