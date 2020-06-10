Стало известно, когда могут возобновиться путешествия в Европу

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС принимать туристов с 1 июля
Европейская комиссия рассматривает возможность открытия внешних границ ЕС с 1 июля. Ограничения на поездки будут снимать постепенно.
Об этом сообщает Bloomberg.
Свои рекомендации об открытии границ для туристов Еврокомиссия предоставит правительствам стран-членов ЕС уже завтра.
По словам вице-президента Комиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борелля, рекомендации "учитывают ряд принципов и критериев" и будут "основаны на общем скоординированном подходе государств-членов".
До июля внешние границы ЕС будут закрыты.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть границы для туристов с 15 июня, но большинство стран ЕС высказались против.
В то же время, некоторые европейские страны уже анонсировали прием иностранных туристов.
Украину пока не внесли в списки стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу, в украинском МИДе объяснили причины.
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Автор: Роман Калиниченко