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Стало известно, когда могут возобновиться путешествия в Европу

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 17:17
Стало известно, когда могут возобновиться путешествия в Европу
Фото: Жозеп Борелль (flickr.com fotomaec)

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС принимать туристов с 1 июля

Европейская комиссия рассматривает возможность открытия внешних границ ЕС с 1 июля. Ограничения на поездки будут снимать постепенно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Свои рекомендации об открытии границ для туристов Еврокомиссия предоставит правительствам стран-членов ЕС уже завтра.

По словам вице-президента Комиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борелля, рекомендации "учитывают ряд принципов и критериев" и будут "основаны на общем скоординированном подходе государств-членов".

До июля внешние границы ЕС будут закрыты.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть границы для туристов с 15 июня, но большинство стран ЕС высказались против.

В то же время, некоторые европейские страны уже анонсировали прием иностранных туристов.

Украину пока не внесли в списки стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу, в украинском МИДе объяснили причины.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Евросоюзтуризмграница
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