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Евросоюз продлит ограничения на въезд иностранцев после 15 июня

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 15:59
Евросоюз продлит ограничения на въезд иностранцев после 15 июня
Фото: Юлва Йоханссон (flickr.com/european_parliament)

Большинство стран ЕС поддерживают продление ограничений

Страны Европейского союза поддерживают продление ограничений на пересечение внешних границ иностранцами после 15 июня. Ограничения продлят до конца этого месяца.

Об этом заявила еврокомиссар Юлва Йоханссон после заседания министров внутренних дел стран Евросоюза, передает РБК-Украина.

Как пояснила Йоханссон, сегодня Еврокомиссия рекомендовала открыть внешние границы ЕС уже 15 июня, когда закончится действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Однако подавляющее большинство стран-участниц выступили за продление ограничений до конца июня.

"Ограничения на внешних границах ЕС сохранятся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля", - заявила она.

Еврокомиссар рассказала, что большинство министров поддержали идею, что сначала необходимо восстановить передвижения в Шенгенской зоне, а уже потом обсуждать открытие внешних границ ЕС.

Отметим, пересечение внешних границ Европейского союза было ограничено из-за стремительного распространения коронавируса в странах Европы. Также большое количество стран ЕС на время пандемии закрывали свои внутренние границы.

Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС открыть свои границы до конца июня, поскольку уже наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.

Добавим, критерии, по которым страны ЕС решают, пропускать ли украинских граждан через свои границы, назвали сегодня в МИД Украины.

Кроме того, в МИД надеются на "благоприятное отношение" стран ЕС к туристам из Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзграницаограничениеКоронавирус
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