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В Кабмине объяснили, почему в ЕС пока не ждут украинских туристов

Новости » Политика     05.06.2020 - 11:32
В Кабмине объяснили, почему в ЕС пока не ждут украинских туристов
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кулебы, дело в лимите количества больных 100 000 населения

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему в странах Европейского союза пока не ожидают украинских туристов. По его словам, дело в лимите количества больных на 100 тысяч населения.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.

В частности, вице-спикер парламента Елена Кондратюк обратилась к главе Кабмина Денису Шмыгалю с вопросом, почему с 15 июня страны ЕС не открывают свои границы для украинских туристов. Кондратюк спросила, не связано ли это с недоверием к тестированию на коронавирус в нашей стране.

Шмыгаль переадресовал этот вопрос Кулебе.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев как точки, в которые они планируют поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем с доверием к статистике, нет проблемы с доверием количеству тестов", - отметил глава МИД.

Он пояснил, что установлен определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения.

"Мы находимся очень близко к этому порогу. И незначительное даже улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт. Хочу отметить, что это вопрос является одним из приоритетных пока и находится на моем контроле", - сказал министр.

Напомним, МИД рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ЕвросоюзКабинет Министров УкраиныДмитрий Кулебатуристы
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