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Швейцария открывает границы для туристов из Европы: Украины среди них нет

Новости » Общество     05.06.2020 - 21:03
Швейцария открывает границы для туристов из Европы: Украины среди них нет
Фото: аэропорт (flickr)

В Швейцарию смогут приехать туристы из ЕС и Великобритании

Правительство Швейцарии приняло решение с 15 июня открыть границы для туристов. На территорию страны смогут въехать туристы из стран Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Кабинет министров Швеции принял такое решение после обсуждения министров внутренних дел стран ЕС.

"Позиция (правительства Швейцарии, - ред.) соответствует позиции многих европейских правительств. Во время неофициальной видеоконференции глав МВД стран Шенгенской зоны ряд министров выразил желание вернуться к состоянию нормальности и снять ограничения на пограничном движении в Европе с 15 июня", - говорится в сообщении.

Ранее с 15 июня в Швейцарии планировали открыть границы только с соседними Германией, Австрией и Францией, а расширить перечень стран - до 6 июля.

Напомним, с 1 июля Украина и Греция возобновляют авиасообщение, однако есть одно условие.

Кроме того, 5 июня в Украине возобновили внутренние перелеты, а с 15 июня начнут осуществлять международные рейсы.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Швейцарияграница
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