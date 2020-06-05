Швейцария открывает границы для туристов из Европы: Украины среди них нет

В Швейцарию смогут приехать туристы из ЕС и Великобритании
Правительство Швейцарии приняло решение с 15 июня открыть границы для туристов. На территорию страны смогут въехать туристы из стран Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании.
Кабинет министров Швеции принял такое решение после обсуждения министров внутренних дел стран ЕС.
"Позиция (правительства Швейцарии, - ред.) соответствует позиции многих европейских правительств. Во время неофициальной видеоконференции глав МВД стран Шенгенской зоны ряд министров выразил желание вернуться к состоянию нормальности и снять ограничения на пограничном движении в Европе с 15 июня", - говорится в сообщении.
Ранее с 15 июня в Швейцарии планировали открыть границы только с соседними Германией, Австрией и Францией, а расширить перечень стран - до 6 июля.
Напомним, с 1 июля Украина и Греция возобновляют авиасообщение, однако есть одно условие.
Кроме того, 5 июня в Украине возобновили внутренние перелеты, а с 15 июня начнут осуществлять международные рейсы.
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Автор: Лера Полищук