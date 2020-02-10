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Стало известно, где могут разместить эвакуированных из Уханя украинцев

Новости » Общество     10.02.2020 - 15:33
Стало известно, где могут разместить эвакуированных из Уханя украинцев
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Власти пока рассматривают три возможные локации  

Эвакуированных из Уханя (Китай) на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в заведениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня Минздрав предложил две локации в Киевской области.

"Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. После того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временную обсерваторию, будет определена финальная локация… Также есть предложения со стороны Министерства обороны, они также рассматриваются. Это такая возможна третья локация", - отметил Кузин.

Он также добавил, что сейчас продолжается налаживание механизма эвакуации украинцев из Уханя.

"По самым оптимистическим данным рейс состоится завтра, и сейчас согласовываются детали. К сожалению, пока нет информации о месте эвакуации, техническое руководство по этому процессу еще находится в процессе согласования", - добавил Кузин.

Предварительно, эвакуация украинцев будет осуществляться самолетом компании SkyUp, окончательная дата должна стать известна сегодня вечером.

Напомним, в Минздраве пока не знают, когда смогут эвакуировать зараженных украинцев, которые были на лайнере Diamond Princess.

В то же время не исключается, что число зараженных коронавирусом украинцев может вырасти.

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