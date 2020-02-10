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Дата возвращения украинцев с лайнера Diamond Princess еще не определена, - Минздрав

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 15:22
Дата возвращения украинцев с лайнера Diamond Princess еще не определена, - Минздрав
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Дата возвращения украинцев будет зависеть от скорости тестирования пассажиров лайнера

Дату возвращения и дату прекращения карантина из-за коронавируса еще не определено, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро будут протестированы пассажиры лайнера Diamond Princess. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, Госпогранслужба получила информацию о 25 гражданах Украины, которые находятся на судне. По возвращении за ними будет установлено определенное медико-санитарное наблюдение.

"Дату возвращения и дату прекращения карантина еще не определено, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро будут протестированы пассажиры этого лайнера", - сказал он.

Кроме того, Кузин уточнил информацию о двух украинцах, которые заразились коронавирусом.

"Один случай мужчина, другой женщина. 37 лет женщина, 25 лет человек. У них заболевание протекает без симптомов. В больнице они будут не менее 14 суток", - добавил он.

Напомним, Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавируса нового типа 2019-nCoV.

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