Стало известно, когда могут назначить нового посла США в Украине

Назначение отставного генерала Кита Дейтона новым послом США в Украине может произойти до президентских выборов в США в ноябре. Процесс его утверждения затянулся из-за корректировки графика работы Сената.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.

Посол заявил, что слышал о его кандидатуре лишь положительные отзывы, и "нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется".

"Но из-за пандемии график работы Конгресса поломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов", - отметил Ельченко, добавив, что до ноябрьских выборов кандидатуру Дейтона, скорее всего, утвердят.

Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.

Напомним, до сентября 2019 года полномочия спецпредставителя по Украине были возложены на Курта Волкера, он ушел в отставку после скандала с обнародованными разговорами Зеленского и Трампа.

В начале текущего года Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео попросил назначить нового спецпредставителя по Украине.