Стало відомо, коли можуть призначити нового посла США в Україні

Призначення відставного генерала Кіта Дейтона новим послом США в Україні може відбутися до президентських виборів у США в листопаді. Процес його затвердження затягнувся через коригування графіку роботи Сенату.

Про це сказав в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко.

Посол заявив, що чув про його кандидатуру лише позитивні відгуки, і "немає ніякого сумніву, що вона буде затверджена, як тільки Сенат збереться".

"Але через пандемію графік роботи Конгресу поламаний, вони кілька місяців були на карантині. Іноді вони збираються, але у них безліч нагальних медичних і економічних питань", - зазначив Єльченко, додавши, що до виборів у листопаді кандидатуру Дейтона, швидше за все, затвердять.

Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.

Нагадаємо, до вересня 2019 року повноваження спецпредставника по Україні були покладені на Курта Волкера, він пішов у відставку після скандалу з оприлюдненими розмовами Зеленського та Трампа.

На початку поточного року Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео попросив призначити нового спецпредставника по Україні.