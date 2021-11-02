Стало известно, что Минфин собирается направить 7,6 млрд гривен, выделенных на кредиты, на долги ГИУ

Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко планирует потратить 7,6 млрд грн, выделенных на дешевые кредиты, на погашение долгов Государственного ипотечного учреждения. Часть из них не обеспечены государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Апострофа ".

Как известно, для финансирования проектов "Укрфинжилья", которое будет выдавать ипотечные кредиты под 7% и жилье в лизинг под 5%, было предложено увеличить его капитал до 20 млрд грн, для чего правительство выпустило целевые облигации.

Однако из 20 млрд грн, согласно данным Минфина, только часть денег пойдет на поддержку семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На собственно ипотечные программы будет направлено 4,9 млрд грн, на лизинговые - 7,3 млрд грн. Еще 7,6 млрд грн предполагается направить на погашение долгов ГИУ, 0,2 млрд грн - на операционные расходы офиса.

Издание отмечает, что 3,1 млрд грн задолженности ГИУ, которые планируется погасить за счет ОВГЗ, не гарантировано государством, то есть гасить ее за счет капитала "УФЖ" как минимум преждевременно.

"Основной объем долгов, которые нужно погасить ГИУ, приходится на 2029-2030 годы (1,8 млрд грн), таким образом, их можно было бы гасить за счет доходов будущих периодов, если бы было решено оставить учреждение как отдельную структуру, а программы "УФЖ" запустить параллельно”, - отмечают авторы.