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Стало відомо, що Мінфін збирається направити 7,6 млрд гривень, виділених на кредити, на борги ДІУ

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 16:36
Стало відомо, що Мінфін збирається направити 7,6 млрд гривень, виділених на кредити, на борги ДІУ Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство фінансів на чолі із Сергієм Марченком планує витратити 7,6 млрд грн, виділених на дешеві кредити, на погашення боргів Державної іпотечної установи. Частина з них не забезпечена державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".

Як відомо, для фінансування проектів "Укрфінжилля", яке видаватиме іпотечні кредити під 7% та житло у лізинг під 5%, було запропоновано збільшити його капітал до 20 млрд грн, для чого уряд випустив цільові облігації.

Однак із 20 млрд грн, згідно з даними Мінфіну, лише частина грошей піде на підтримку сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

На власне іпотечні програми буде направлено 4,9 млрд грн., на лізингові - 7,3 млрд грн. Ще 7,6 млрд грн передбачається спрямувати на погашення боргів ДІУ, 0,2 млрд грн - на операційні витрати офісу.

Видання зазначає, що 3,1 млрд грн заборгованості ДІУ, які планується погасити за рахунок ОВДП, не гарантовано державою, тобто гасити її за рахунок капіталу "УФЖ" як мінімум передчасно.

"Основний обсяг боргів, які потрібно погасити ДІУ, припадає на 2029-2030 роки (1,8 млрд грн), таким чином їх можна було б гасити за рахунок доходів майбутніх періодів, якби було вирішено залишити установу як окрему структуру, а програми "УФЖ" запустити паралельно”, - наголошують автори.

Раніше видання вже писало про небажання Мінфіну здійснювати цільовий випуск облігацій для "Укрфінжитлу". Пов'язували це з можливим бажанням відомства залучити забудовників до партнерської програми.

Нагадаємо, власниками основної частини боргу ДІУ є Національний банк, державні та комерційні банки. Дефолт по облігаціях був допущений через те, що близько 3,5 млрд грн ДІУ застрягли як депозит в "Дельта банк", що збанкрутував, з них Фонд гарантування визнав можливість погашення 1,5 млрд грн.

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