Стало известно местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook родственников политзаключенных.

О том, что оба политзаключенных находятся в московском СИЗО, сообщил 10 октября сын Владимира Дудки Илья Каверников.

"Папа и Леша находятся в "Матросской тишине". Есть возможность писать им письма через сервис https://fsin-pismo.ru", - написал Каверников.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену с требованием установить местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова.

Отметим, Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Также РБК-Украина сообщало, что Дудке не оказывали надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой, его состояние здоровья ухудшалось. У него язва желудка и проблемы в области урологии.