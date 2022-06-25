Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

В ближайшее время популярные международные сети могут возобновить свою работу в Украине. В частности речь идет и о McDonalds.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.

По его словам, о полной остановке работы международных брендов в Украине речь не идет, а наоборот, те, кто еще не открылся, планируют сделать это в ближайшее время. При этом другие ждут окончания активной фазы боевых действий.

"Важно, что и государство декларирует поддержку иностранным компаниям, которые еще не возобновили работу. Однако главным фактором возобновления деятельности предприятий все же является безопасность, которую пока гарантировать сложно", - отмечает Гаврюшин.

Он объясняет, корпоративные правила многих западных компаний не позволяют работать в условиях, когда в стране ведется война

"Безопасность сотрудников для них является приоритетом. Поэтому украинским коллегам очень сложно убедить западный офис получить разрешение на открытие магазина даже в относительно спокойных городах", - отмечает руководитель УСТЦ.

Ставка на лето

Отметим, глава Украинского совета торговых центров предполагает, что работа над возобновлением деятельности международных брендов постоянно ведется и не исключено, что уже летом мы увидим возобновление работы многих крупных игроков в западных регионах, Киеве и Центральной Украине.

"Среди них может быть и McDonalds, возвращения которого украинцы ждут с особым энтузиазмом", - резюмировал Гаврюшин.

Напомним, как недавно заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинские дипломаты уже проводят переговоры с Mcdonald's по возобновлению работы сети ресторанов в Украине.

Добавим, в СМИ также появилась информация, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа.

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