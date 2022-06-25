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Стало відомо, коли McDonalds та інші популярні бренди повернуться в Україну

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Київ, Субота 25 червня 2022 11:41
Стало відомо, коли McDonalds та інші популярні бренди повернуться в Україну Фото: McDonalds та інші популярні бренди можуть повернутися в Україну влітку (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Найближчим часом популярні міжнародні мережі можуть відновити свою роботу в Україні. Зокрема мова йде й про McDonalds.

Про це в колонці для РБК-Україна розповів голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

За його словами, про повну зупинку роботи міжнародних брендів в Україні мова не йде, а навпаки, ті, хто ще не відкрився, планують зробити це найближчим часом. При цьому інші чекають закінчення активної фази бойових дій.

"Важливо, що і держава декларує підтримку іноземним компаніям, які ще не відновили роботу. Однак головним чинником відновлення діяльності підприємств все ж є безпека, яку поки гарантувати складно", - зазначає Гаврюшин.

Він пояснює, корпоративні правила багатьох західних компаній не дозволяють працювати в умовах, коли в країні ведеться війна

"Безпека співробітників для них є пріоритетом. Тому українським колегам дуже складно переконати західний офіс отримати дозвіл на відкриття магазину навіть у відносно спокійних містах", - зазначає керівник УРТЦ.

Ставка на літо

Зазначимо, голова Української ради торгових центрів припускає, що робота над відновленням діяльності міжнародних брендів постійно ведеться і не виключено, що вже влітку ми побачимо відновлення роботи багатьох великих гравців у західних регіонах, Києві та Центральній Україні.

"Серед них може бути й McDonalds, повернення якого українці чекають з особливим ентузіазмом", - резюмував Гаврюшин.

Нагадаємо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, українські дипломати вже проводять переговори з McDonald’s щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні.

Додамо, в ЗМІ також з'явилася інформація, що мережа розраховує відновити роботу в Україні вже з серпня.

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