Стало известно, когда и куда могут отправить первое вывезенное из украинских портов зерно

"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - отметил он.

Представитель ООН добавил, что вместе зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, первое зерно, которое вывезут из украинских портов, направится в Сомали. Путь туда займет шесть недель.

Кроме того, Гриффитс заявил, что наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области. Они будут контролировать загрузку.

"Для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту. Так легче это выполнять, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия. И у нас будут наблюдатели от ООН и Турции в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов", - добавил он.