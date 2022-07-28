Стало відомо, коли і куди можуть відправити перше вивезене з українських портів зерно

Перше судно з українським зерном може вийти з порту Одеської області вже завтра, 29 липня. Ймовірно, корабель попрямує до Сомалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генсекретаря ООН Мартіна Гріффітса під час брифінгу.
"Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це станеться завтра", - зазначив він.
Представник ООН додав, що разом зерном Україна відправить на експорт добрива.
За словами Гріффітса, перше зерно, яке вивезуть з українських портів, попрямує до Сомалі. Шлях туди займе шість тижнів.
Крім того, Гріффітс заявив, що спостерігачі ООН та Туреччини будуть присутні у портах Одеської області. Вони будуть контролювати завантаження.
"Для судів, що йдуть до українських портів, інспекції проводитимуться в турецькому порту. Так легше це виконувати, щоби переконатися, що на цих судах немає контрабанди та зброї. І у нас будуть спостерігачі від ООН та Туреччини в порту Одеси, щоб переконатися, що йде відвантаження зерна та вихід суден", - додав він.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та Росія підписали угоду для вивезення українського зерна.
Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".
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