Стало відомо, коли і куди можуть відправити перше вивезене з українських портів зерно

"Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це станеться завтра", - зазначив він.

Представник ООН додав, що разом зерном Україна відправить на експорт добрива.

За словами Гріффітса, перше зерно, яке вивезуть з українських портів, попрямує до Сомалі. Шлях туди займе шість тижнів.

Крім того, Гріффітс заявив, що спостерігачі ООН та Туреччини будуть присутні у портах Одеської області. Вони будуть контролювати завантаження.

"Для судів, що йдуть до українських портів, інспекції проводитимуться в турецькому порту. Так легше це виконувати, щоби переконатися, що на цих судах немає контрабанди та зброї. І у нас будуть спостерігачі від ООН та Туреччини в порту Одеси, щоб переконатися, що йде відвантаження зерна та вихід суден", - додав він.