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Стало известно, когда комитет Рады заслушает Фокина

Украина, Пятница 04 сентября 2020 13:28
Стало известно, когда комитет Рады заслушает Фокина
Фото: Витольд Фокин (скриншот)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти заслушает заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседании 15 сентября. Ранее анонсировалось, что заседание состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщил замглавы комитета, депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Встреча комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с Витольдом Фокиным состоится 15 сентября в 15:15", - написал нардеп.

Отметим, недавно Фокин заявил, что выполнение минских договоренностей, в частности пункта об особом статусе Донбасса, является единственным путем для мирного урегулирования. Кроме того, он предложил объявить всеобщую амнистию.

Напомним, ранее Качура предложил вызвать Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Комитет поддержал его предложение и назначил внеочередное заседание.

Так, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления Фокина об амнистии на Донбассе не являются официальной позицией Украины.

РБК-Украина объясняло, что означают недавние заявления Фокина по Донбассу.

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