ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стало відомо, коли комітет Ради заслухає Фокіна

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 13:28
Стало відомо, коли комітет Ради заслухає Фокіна
Фото: Вітольд Фокін (скріншот)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади заслухає заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня. Раніше анонсувалося, що засідання відбудеться уже наступного тижня.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - написав нардеп.

Відзначимо, недавно Фокін заявив, що виконання мінських домовленостей, зокрема пункту про особливий статус Донбасу, є єдиним шляхом для мирного врегулювання. Крім того, він запропонував оголосити загальну амністію.

Нагадаємо, раніше Качура запропонував викликати Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав його пропозицію і призначив позачергове засідання.

Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна про амністію на Донбасі не є офіційною позицією України.

РБК-Україна пояснювало, що означають нещодавні заяви Фокіна по Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика комитетВерховна РадаКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся