ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, коли комітет з нацбезпеки розгляне закон Зеленського про олігархів

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 червня 2021 15:16
Стало відомо, коли комітет з нацбезпеки розгляне закон Зеленського про олігархів Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів уже наступного тижня. Розгляд має відбутися у середу, 30 червня.

Про це написала замглави комітету Мар'яна Безугла у своєму Facebook.

"Наступної середи у комітеті вже може бути розгляд законопроекту президента про олігархів і надійшло 3 альтернативних", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, минулого тижня глава ВР Дмитро Разумков, що народні депутати в першому читанні проголосують за запропонований президентом законопроект про олігархів уже в найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна Рада олигархи
NEWS
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ