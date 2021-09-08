ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно количество вакцинированных работников учебных заведений Киева

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 11:15
Стало известно количество вакцинированных работников учебных заведений Киева Фото: в Киеве вакцинированы 62% персонала учебных заведений (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

По состоянию на 6 сентября, в Киеве вакцинированы от коронавируса 62% работников учебных заведений. Вакцинация педагогов продолжается.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА в ответ на информационный запрос.

"По состоянию на 6 сентября 2021 вакцинировано 62% работников учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного образования. Из них вакцинированы 71% педагогических работников", - говорится в сообщении.

В то же время, в КГГА отметили, что университет, подчиненный городской власти, до сих пор не вакцинировал необходимое количество педагогов для продолжения работы в условиях карантина.

"Работники заведения высшего образования, который подчинен Департаменту образования и науки исполнительного органа КГГА, не достигли показателей вакцинации в 80% по состоянию на 6 сентября", - отметили в адміністрацїі.

В Департаменте не уточнили, какой именно это университет, однако речь может идти о Киевском университете имени Бориса Гринченко, поскольку на сайте vstup.info указано, что он находится в подчинении КГГА.

Ранее в Сумской ОГА РБК-Украина сообщили количество учебных заведений в области, персонал которых не вакцинирован на 80%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вакцинация
NEWS
Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду
Сегодня в Украину придет потепление: прогноз на среду
DAILY
Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью