Стало известно количество вакцинированных работников учебных заведений Киева

По состоянию на 6 сентября, в Киеве вакцинированы от коронавируса 62% работников учебных заведений. Вакцинация педагогов продолжается.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА в ответ на информационный запрос.

"По состоянию на 6 сентября 2021 вакцинировано 62% работников учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного образования. Из них вакцинированы 71% педагогических работников", - говорится в сообщении.

В то же время, в КГГА отметили, что университет, подчиненный городской власти, до сих пор не вакцинировал необходимое количество педагогов для продолжения работы в условиях карантина.

"Работники заведения высшего образования, который подчинен Департаменту образования и науки исполнительного органа КГГА, не достигли показателей вакцинации в 80% по состоянию на 6 сентября", - отметили в адміністрацїі.

В Департаменте не уточнили, какой именно это университет, однако речь может идти о Киевском университете имени Бориса Гринченко, поскольку на сайте vstup.info указано, что он находится в подчинении КГГА.