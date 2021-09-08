Стала відома кількість вакцинованих працівників навчальних закладів Києва

Станом на 6 вересня, у Києві вакциновані від коронавірусуу 62% працівників навчальних закладів. Вакцинація освітян продовжується.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА у відповідь на інформаційний запит.

"Станом на 6 вересня 2021 року вакциновано 62% працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти. З них вакциновано 71% педагогічних працівників", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у КМДА зазначили, що університет, підпорядкований міській владі, досі не вакцинував необхідну кількість освітян для продовження роботи в умовах карантину.

"Працівники закладу вищої освіти, що підпорядкований Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА, не досягли показників вакцинації у 80% станом на 6 вересня", - зазначили в адміністрацїі.

В Департаменті не уточнили, який саме це університет, однак мова може йти про Київський університет імені Бориса Грінченка, оскільки на сайті vstup.info указано, що він перебуває у підпорядкуванні КМДА.