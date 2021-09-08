Более 500 учебных заведений в Сумской области с понедельника могут закрыть на карантин

В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.

Об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.

Так, по состоянию на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:

195 дошкольных учебных заведений,

283 учреждений общего среднего образования,

27 учреждений профессионального и высшего образования.

Вместе с тем, на 80% вакцинирован штат в: