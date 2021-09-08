Более 500 учебных заведений в Сумской области с понедельника могут закрыть на карантин
Фото: в Сумской области не вакцинирован персонал 505 учебных заведений (Getty Images)
В Сумской области не вакцинированы 80% штата в 505 учебных заведениях. В случае перехода области в "желтую" зону карантина, они должны закрыться и уйти на дистанционное обучение.
Об этом сообщили РБК-Украина в Сумской ОГА в ответ на информационный запрос.
Так, по состоянию на 3 сентября, в области остается не вакцинированным на 80% персонал:
- 195 дошкольных учебных заведений,
- 283 учреждений общего среднего образования,
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
Вместе с тем, на 80% вакцинирован штат в:
- 44 дошкольных учреждениях образования,
- 99 учреждениях общего среднего образования.
Напомним, вчера глава ОГА Сумской области сообщил, что со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина и большинство школ и детских садов закроются на карантин.
Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учреждений образования сделали прививку от коронавируса.