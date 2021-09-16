Стало известно, кого помиловал Лукашенко: названы 13 имен

По данным правозащитников, среди помилованных одна женщина.

Виктор Калиновский

Он уже находится на свободе. Калиновский был осужден на 2,5 года "химии". Его осудили за надписи на нескольких остановках и торговых киосках в Бресте.

Валерий Лоза

Сейчас он находится в больнице, однако сегодня у нему приезжали представители исправительного учреждения открытого типа и предложили оформить документы на освобождение. Лозу обвиняли в оскорблении представителя власти в социальной сети "Одноклассники".

Максим Шавлинский

Его осудили на два года "химии" за комментарий в закрытом Telegram-чате.

Игорь Быковских

Мужчина проживает в Минске. Был осужден на 1,5 года "химии" за оскорбление представителя власти.

Евгений Пошелюк

Пошелюка осудили на два года "химии" за оскорбительные комментарии в отношении судьи из Бреста.

Евгений Корольчук

Корольчука осудили на год "химии" за надругательство над государственными символами.

Сергей Рудинский

Мужчину обвинили в оскорбление представителя власти. Его приговорили к 1,5 годам "химии".

Вадим Сычик

Политзаключенного осудили на год "химии" за разбитое стекло в автобусе 10 августа, переводят на "домашнюю химию".

Юлия Кашеверова

Медсестра из Витебска получила 1 год и 6 месяцев колонии за то что, по версии следствия, во время акции протеста 4 октября сорвала маску и головной убор с сотрудника МВД и ударила ногой по милицейскому бусу.

Прокуратура требовала для нее шесть лет лишения свободы. Юлия отбывала наказание в гомельской женской колонии.

Александр Бобров

Мужчину осудили на два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Он 17 августа в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих вместе с другими работниками предприятия перекрыл дорогу для технологического транспорта на территории завода.

Евгений Рапин

Рапин во время "Марша освобождения политзаключенных" ударил по камере видеонаблюдения на Окрестина. Его приговорили к трем годам "химии". Отбывал наказание в Мозыре.

Алексей Коршун

Жителя Орши осудили за разжигание социальной вражды. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за комментарии в социальной сети "Вконтакте" по статье 130 Уголовного кодекса (разжигание социальной розни).

Евгений Ховар

Ховар - бывший работник Белорусского металлургического завода в Жлобине. 17 августа в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против мирных демонстрантов Говар вместе с другими работниками БМЗ перекрыли дорогу технологическому транспорту на завод. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии строгого режима.