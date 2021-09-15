Лукашенко помиловал 13 человек, совершивших преступления в интернете

В Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, которые совершили преступления в интернете. Среди них 9 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ATN News .

В интервью телеканалу замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс сообщила, что Лукашенко накануне Дня Народного единства подписал указ о помиловании 13 человек.

Она не уточнила кого именно помиловали, добавив, что это люди, совершившие преступления в интернете и раскаявшиеся. При этом 9 из 13 - несовершеннолетние.

Белорусское издание "Наша Нива" отмечает, что Лукашенко списки на помилование передал предприниматель и политик Юрий Воскресенский.

При этом, по словам Чуприс, в списке не указаны критерии, по которым эти люди должны были быть помилованы, некоторые из них еще не осуждены. Она уточнила, что те, кто не написал ходатайство, не были помилованы.