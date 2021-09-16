Стало відомо, кого помилував Лукашенко: названо 13 імен

За даними правозахисників, серед помилуваних одна жінка.

Віктор Калиновський

Він вже знаходиться на волі. Калиновський був засуджений на 2,5 роки "хімії". Його засудили за написи на декількох зупинках і торгових кіосках у Бресті.

Валерій Лоза

Зараз він знаходиться в лікарні, проте сьогодні у нього приїжджали представники виправної установи відкритого типу і запропонували оформити документи на звільнення. Лозу звинувачували в образі представника влади в соціальній мережі "Однокласники".

Максим Шавлинский

Його засудили на два роки "хімії" за коментар у закритому Telegram-чаті.

Ігор Биковських

Чоловік проживає в Мінську. Був засуджений на 1,5 роки "хімії" за образу представника влади.

Євген Пошелюк

Пошелюка засудили на два роки "хімії" за образливі коментарі щодо судді з Бреста.

Євген Корольчук

Корольчука засудили на рік "хімії" за наругу над державними символами.

Сергій Рудинський

Чоловіка звинуватили в образа представника влади. Його засудили до 1,5 років "хімії".

Вадим Сичик

Політв'язня засудили на рік "хімії" за розбите скло в автобусі 10 серпня, переводять на"домашню хімію".

Юлія Кашеверова

Медсестра з Вітебська отримала 1 рік і 6 місяців колонії за те що, за версією слідства, під час акції протесту 4 жовтня зірвала маску і головний убір зі співробітника МВС і вдарила ногою по міліцейському бусу.

Прокуратура вимагала для неї шість років позбавлення волі. Юлія відбувала покарання в Гомельській жіночій колонії.

Олександр Бобров

Чоловіка засудили на два з половиною роки позбавлення волі в колонії загального режиму. Він 17 серпня на знак протесту проти фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників разом з іншими працівниками підприємства перекрив дорогу для технологічного транспорту на території заводу.

Євген Рапін

Рапін під час "Маршу звільнення політв'язнів" вдарив по камері відеоспостереження на Околишина. Його засудили до трьох років "хімії". Відбував покарання в Мозирі.

Олексій Коршун

Жителя Орші засудили за розпалювання соціальної ворожнечі. Його засудили до 2,5 років колонії загального режиму за коментарі в соціальній мережі "Вконтакте" за статтею 130 Кримінального кодексу (розпалювання соціальної ворожнечі).

Євген Ховар

Ховар - колишній працівник білоруського металургійного заводу в Жлобині. 17 серпня на знак протесту проти фальсифікації виборів і насильства проти мирних демонстрантів Говар разом з іншими працівниками БМЗ перекрили дорогу технологічному транспорту на завод. Суд засудив його до 2,5 років колонії суворого режиму.