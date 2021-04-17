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Стало известно, кого Семинский хотел привлечь к присвоению акций "Нефтегаздобычи"

Автор: РБК-Украина

Народный депутат и бывший директор компании "Нефтегаздобыча" Олег Семинский хотел привлечь двух других депутатов, Нестора Шуфрича и Виктора Медведчука, к попытке присвоить часть акций "Нефтегаздобычи", принадлежащих семье экс-министра транспорта Николая Рудьковского. Это следует из записанного Службой безопасности Украины в октябре 2020 года разговора Семинского и Андрея Мельника, который является подозреваемым в деле о похищении самого Семинского в 2012 году.

Об этом пишет "Цензор.Нет", опубликовав фрагменты записи.

"Здесь (за столом переговоров по поводу "Нефтегаздобычи", - ред.) должен сидеть Шуфрич обязательно, Медведчук", - предлагает Семинскому Мельник.

В ответ Семинский признал, что Виктор Медведчук "был и есть арбитром" ситуации вокруг компании.

Кроме того, в ходе разговора Семинский признает, что у него нет документальных доказательств того, что ему должна принадлежать 10%-ная доля в компании, которую ему якобы ранее обещал Рудьковский.

"Я получал только зарплату, большую, ну там 100 тысяч была зарплата… Конфликт в том, что Рудьковский не оформлял (долю в компании, - ред.), к сожалению...", - рассказывает собеседнику Семинский.

По информации "Цензор.Нет", запись сделана Главным управлением по борьбе коррупцией и организованной преступностью СБУ, в рамках слежки за Андреем Мельником по делу о похищении Семинского в 2012 году.

Напомним, ранее сам Семинский обвинял в заказе похищения экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

По словам Рудьковского, на данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл.

Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", которой когда-то руководил Семинский по посту гендиректора.

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