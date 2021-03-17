Стало известно, что в деле о похищении Семинского речь идет о 150 млн долларов

Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то был директором.

Издание опубликовало записи разговоров Семинского и Рудьковского, оказавшиеся в распоряжении редакции. На них Семинский заявляет, что стал самовольно забирать себе часть доходов компании, а также претендовал на переход с менеджерской должности к получению доли в компании.

Представитель акционера заявил о неэффективном менеджменте и финансовых нарушениях в компании за период его работы, что привело к решению о частичной продаже "Нефтегаздобычи". Но за несколько дней до ее продажи семьей Рудьковского тогдашний директор компании Семинский исчез, тем самым заблокировав выгодную сделку, отмечает "Цензор.нет".

Спустя несколько лет Семинский вернулся, объявив, что был похищен, и что его держали взаперти против его воли, а также обвинил в этом, в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

На данный момент по словам представителя акционера Рудьковского, Семинский далее претендует на долю в компании, пользуясь своим статусом народного депутата.

"По данным источников Цензор.Нет в Офисе президента, на данный момент Семинский пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль ОП”, - пишет издание.