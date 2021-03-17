ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, что в деле о похищении Семинского речь идет о 150 млн долларов

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 18:49
Стало известно, что в деле о похищении Семинского речь идет о 150 млн долларов Фото: Олег Семинский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то был директором.

Об этом сообщает "Цензор.нет".

Издание опубликовало записи разговоров Семинского и Рудьковского, оказавшиеся в распоряжении редакции. На них Семинский заявляет, что стал самовольно забирать себе часть доходов компании, а также претендовал на переход с менеджерской должности к получению доли в компании.

Представитель акционера заявил о неэффективном менеджменте и финансовых нарушениях в компании за период его работы, что привело к решению о частичной продаже "Нефтегаздобычи". Но за несколько дней до ее продажи семьей Рудьковского тогдашний директор компании Семинский исчез, тем самым заблокировав выгодную сделку, отмечает "Цензор.нет".

Спустя несколько лет Семинский вернулся, объявив, что был похищен, и что его держали взаперти против его воли, а также обвинил в этом, в том числе экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

На данный момент по словам представителя акционера Рудьковского, Семинский далее претендует на долю в компании, пользуясь своим статусом народного депутата.

"По данным источников Цензор.Нет в Офисе президента, на данный момент Семинский пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль ОП”, - пишет издание.

Напомним, недавно была опубликована аудиозапись, из которой следует, что Олег Семинский готов был потратить семь миллионов долларов для получения депутатского мандата от любой из партий.

Позднее Семинский подтвердил подлинность данных записей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Николай Рудьковский похищение
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка