Стало відомо, кого Семінський хотів залучити до присвоєння акцій "Нафтогазвидобування"

"Тут (за столом переговорів з приводу "Нафтогазвидобування", - ред.) повинен сидіти Шуфрич обов'язково, Медведчук", - пропонує Семінському Мельник.

У відповідь Семінський визнав, що Віктор Медведчук "був і є арбітром" ситуації навколо компанії.

Крім того, у ході розмови Семінський визнає, що у нього немає документальних доказів того, що йому повинна належати 10%-ва частка в компанії, яку йому нібито раніше обіцяв Рудьковський.

"Я отримував лише зарплату, більшу, ну там 100 тисяч була зарплата... Конфлікт у тому, що Рудьковський не оформляв (частку в компанії, - ред.), на жаль...", - розповідає співрозмовнику Семінський.

За інформацією "Цензор.Нет", запис зроблено Головним управлінням по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, в рамках стеження за Андрієм Мельником у справі про викрадення Семінського у 2012 році.