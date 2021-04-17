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Стало відомо, кого Семінський хотів залучити до присвоєння акцій "Нафтогазвидобування"

Автор: РБК-Україна

Народний депутат і колишній директор компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський хотів залучити двох інших депутатів, Нестора Шуфрича і Віктора Медведчука, до спроби привласнити частину акцій "Нафтогазвидобування", що належать сім'ї екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Це випливає з записаного Службою безпеки України у жовтні 2020 року розмови Семінського і Андрія Мельника, який є підозрюваним у справі про викрадення самого Семінського у 2012 році.

Про це пише "Цензор.Нет", опублікувавши фрагменти запису.

"Тут (за столом переговорів з приводу "Нафтогазвидобування", - ред.) повинен сидіти Шуфрич обов'язково, Медведчук", - пропонує Семінському Мельник.

У відповідь Семінський визнав, що Віктор Медведчук "був і є арбітром" ситуації навколо компанії.

Крім того, у ході розмови Семінський визнає, що у нього немає документальних доказів того, що йому повинна належати 10%-ва частка в компанії, яку йому нібито раніше обіцяв Рудьковський.

"Я отримував лише зарплату, більшу, ну там 100 тисяч була зарплата... Конфлікт у тому, що Рудьковський не оформляв (частку в компанії, - ред.), на жаль...", - розповідає співрозмовнику Семінський.

За інформацією "Цензор.Нет", запис зроблено Головним управлінням по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, в рамках стеження за Андрієм Мельником у справі про викрадення Семінського у 2012 році.

Нагадаємо, раніше сам Семінський звинувачував у замовленні викрадення екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського.

За словами Рудьковського, зараз Семінський претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол.

Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", якою колись керував Семінський на посаді гендиректора.

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