Стало известно, с кем еще вели переговоры на должность министра образования

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что с нею были переговоры на должность главы МОН. Но ее не приобщали к отбору кандидатов на эту должность.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Мандзий уточнила, что работает заместителем министра, на которого возложили исполнение обязанностей.

"Я не имею права советовать президенту или премьеру по поводу кадровых назначений", - сказала она.

Информацию о том, что на этот пост есть около 10 кандидатур Мандзий отказалась комментировать.

Напомним, постановление о назначении ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета министром образования внесли в Раду в начале неделе.

Впрочем, Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования.

Отметим, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что на данный момент не хватает голос для назначения Шкарлета министром образования из-за чего парламент может не рассматривать его назначение на этой неделе.