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Стало известно, о чем канцлер Германии будет разговаривать с Путиным

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Берлин, Воскресенье 13 февраля 2022 19:51
Стало известно, о чем канцлер Германии будет разговаривать с Путиным Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля посетит Россию, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров глава немецкого правительства даст понять Москве, что она столкнется с тяжелыми последствиями, в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Канцлер ясно даст понять (Путину - ред.), что любое нападение на Украину будет иметь тяжелые последствия, и что не следует недооценивать единство между Евросоюзом, США и Великобританией", - заявил агентству источник в правительстве Германии.

По его словам, немецкая сторона не ожидает конкретных результатов от встречи Шольца с Путиным. Однако, отметил собеседник издания, прямые переговоры с Москвой важны и позволят довести до российских властей, что наращивание войск на украинской границе может быть истолковано только как угроза.

Напомним, перед визитом в Россию Шольц 14 февраля проведет переговоры в Киеве.

Отметим, по данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.

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Владимир Путин Германия Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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