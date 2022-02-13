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Стало відомо, про що канцлер Німеччини розмовлятиме з Путіним

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Берлін, Неділя 13 лютого 2022 19:51
Стало відомо, про що канцлер Німеччини розмовлятиме з Путіним Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідає Росію, де зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. В ході переговорів глава німецького уряду дасть зрозуміти Москві, що вона зіткнеться з тяжкими наслідками, у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Канцлер ясно дасть зрозуміти (Путіну - ред.), що будь - який напад на Україну буде мати важкі наслідки, і що не слід недооцінювати єдність між Євросоюзом, США і Великобританією", - заявило агентству джерело в уряді Німеччини.

За його словами, німецька сторона не очікує конкретних результатів від зустрічі Шольца з Путіним. Однак, зазначив співрозмовник видання, прямі переговори з Москвою важливі і дозволять довести до російської влади, що нарощування військ на українському кордоні може бути витлумачено тільки як загроза.

Нагадаємо, перед візитом до Росії Шольц 14 лютого проведе переговори в Києві.

Зазначимо, за даними німецького агентства DPA, напередодні візиту Шольца до Києва, у Німеччині задумалися, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але постачання летальної зброї не обговорюються.

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