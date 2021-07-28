Стало известно, какую именно помощь Украина отправит Литве

Украина отправит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу .

По его словам, он провел телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. В ходе беседы обсуждался миграционный кризис, с которым столкнулся Вильнюс из-за Александра Лукашенко.

"Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник Люблинского треугольника всегда может рассчитывать на нас", - написал в своем Twitter Кулеба по итогам беседы.