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Стало відомо, яку саме допомогу Україна відправить Литві

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна відправить Литві гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для будівництва паркану на кордоні з Білоруссю у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

За його словами, він провів телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом. В ході бесіди обговорювалася міграційна криза, з якою зіткнувся Вільнюс через Олександра Лукашенка.

"Сьогодні ми вирішили забезпечити Литву колючим дротом, щоб зміцнити кордон. Наш друг і союзник Люблінського трикутника завжди може розраховувати на нас", - написав у своєму Twitter Кулеба за підсумками бесіди.

Нагадаємо, раніше на засіданні Кабміну України було вирішено направити Литві гуманітарну допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю. Однак, про яку саме допомогу йшла мова - не уточнювалося.

Зазначимо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів. Проте вже 23 липня влада країни заявила, що призупиняють будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт.

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БілорусьЛитвакордонДмитро КулебаМігранти