Стало известно, какую должность может получить Венедиктова

Ее могут назначить послом Украины в Швейцарии.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Тогда президент объяснил свое решение зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Уже 19 июля Зеленский внес проект постановления об увольнении генерального прокурора Венедиктовой. В тот же день Верховная рада уволила ее с должности генерального прокурора Украины. Решение поддержали 264 депутата.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона заявил, что Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.