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Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова

Фото: колишній генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Колишня генпрокурор Ірина Венедіктова може продовжити свою кар'єру на дипломатичному напрямку.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Її можуть призначити послом України у Швейцарії.

Як все було

Нагадаємо,17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Тоді президент пояснив своє рішення зафіксованими зв'язками між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Вже 19 липня Зеленський вніс до Ради проект постанови про звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової. У той же день Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Рішення підтримали 264 депутати.

Пізніше голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі телемарафону заявив, що Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.

Більше про причини усунення Венедиктової читайте в матеріалі РБК-Україна За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує.

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Ірина Венедіктова