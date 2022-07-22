Стало известно, какое количество войск Россия направила в Украину

Россия направила почти 85% своих военных на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента PBS NewsHour по иностранным делам и обороне Ника Шифрина .

Он отметил, что Россия сняла своих военных с других районов на своей границе и во всем мире ради того, чтобы перебросить их в Украину.

Журналист ссылается на данные от высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, не пожелавшего раскрыть свое имя.

Напомним, ЦРУ США сомневаются в способности России продолжать наступление в Украине в том темпе, что был в начале войны.

Ранее глава британской разведки заявил, что российские войска "вот-вот выдохнутся", что даст Украине возможность перейти в контрнаступление.

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