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Стало відомо, яку кількість військ Росія направила в Україну

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США, П'ятниця 22 липня 2022 21:10
Стало відомо, яку кількість військ Росія направила в Україну Фото: Росія направила 85% своїх військових на війну проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія направила майже 85% своїх військових на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента PBS NewsHour із закордонних справ та оборони Ніка Шифріна.

Журналіст посилається на дані від високопосадовця оборонного відомства США, що не побажав розкрити своє ім'я.

Він зазначив, що Росія зняла своїх війських з інших районів на своєму кордоні та в усьому світі заради того, щоб перекинути їх в Україну.

Нагадаємо, ЦРУ США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні у тому темпі, що був на початку війни.

Раніше голова британської розвідки заявив, що російські війська "ось-ось видихнуться", що дасть Україні можливість перейти в контрнаступ.

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