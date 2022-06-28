Стало известно, в каких странах и каким оружием учатся пользоваться ВСУ

Он отметил, что сегодня на вооружение украинской армии поступает современная мощная техника и оружие. Кроме этого, партнеры Украины также учат военных пользоваться оружием.

Основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению:

артиллерийских систем крупного калибра самоходных и прицепных;

реактивных систем залпового огня;

средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной;

средств противовоздушной обороны;

различных видов колесной и гусеничной техники;

систем разминирования, в том числе подводного;

различных типов кораблей и систем их вооружения в т. ч. противокорабельного.

Резников добавил, что с апреля тысячи военных ВСУ прошли подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом.

На сегодня они уже освоили артиллерийские системы калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

В настоящее время часть военных приобретают навыки по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.

Продолжается обучение по управлению:

самоходными зенитными установками "Гепард 1A2";

минными тральщиками класса "Sundown";

экипажами БТР VAB, БМП M80-A;

ведению воздушной разведки и наблюдения;

обезвреживанию взрывчатых вещевых и разминированию, в том числе подводного.

Министр обороны добавил, что учения проходят в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении.

Кроме того, на этой неделе при поддержке Великобритании запустили еще один проект - курс базовой общевойсковой подготовки военных ВСУ. На учебу уже приехали первые несколько сотен защитников. Проект рассчитан на подготовку не одной тысячи наших военных.