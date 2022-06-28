Стало известно, в каких странах и каким оружием учатся пользоваться ВСУ

Военнослужащие ВСУ проходят подготовку по применению западного вооружения и военной техники за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.
Он отметил, что сегодня на вооружение украинской армии поступает современная мощная техника и оружие. Кроме этого, партнеры Украины также учат военных пользоваться оружием.
Основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению:
Резников добавил, что с апреля тысячи военных ВСУ прошли подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом.
На сегодня они уже освоили артиллерийские системы калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.
В настоящее время часть военных приобретают навыки по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.
Продолжается обучение по управлению:
Министр обороны добавил, что учения проходят в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении.
Кроме того, на этой неделе при поддержке Великобритании запустили еще один проект - курс базовой общевойсковой подготовки военных ВСУ. На учебу уже приехали первые несколько сотен защитников. Проект рассчитан на подготовку не одной тысячи наших военных.
Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для военных ВСУ.
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