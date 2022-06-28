Стало відомо, в яких країнах та якою зброєю навчаються користуватися ЗСУ

Він зазначив, що сьогодні на озброєння української армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Окрім цього, партнери України також навчають війських користуватися зброєю.

Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;

засобів протиповітряної оборони;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, у тому числі підводного;

різних типів кораблів та систем їх озброєння у т.ч. протикорабельного.

Резніков додав, що з квітня тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном.

На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Наразі частина військових набувають навичок з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Продовжується навчання з управління:

самохідних зенітних установок "Гепард 1A2";

мінних тральщиків класу "Sundown";

екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;

ведення повітряної розвідки і спостереження;

знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Міністр оборони додає, що навчання проходять у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії.

Крім того, цього тижня за підтримки Великої Британії запустили ще один проект - курс базової загальновійськової підготовки військових ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотен захисників. Проект розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військових.