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Стало известно, какие вопросы вынесут на завтрашнее заседание СНБО

Автор: Владислав Красинский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завтра, 11 февраля 2022 года, рассмотрит вопросы территориальной обороны и региональной политики. Но одной из основных тем будут российские учения, которые фактически будут блокировать украинские морские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его словам, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирает на 11 февраля в 15:30 выездное заседание СНБО. Оно состоится в Харькове, в здании областной государственной администрации.

Также ранее стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов.

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Министерство обороны УкраиныСНБОРоссийская Федерация