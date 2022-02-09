Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
В пятницу в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.
Заседание Совбеза состоится 11 февраля.
"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.
Напомним, предыдущий раз Владимир Зеленский провел заседание СНБО 24 января.
После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.