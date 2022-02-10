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Стало відомо, які питання винесуть на завтрашнє засідання РНБО

Автор: Владислав Красінський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України завтра, 11 лютого 2022 року, розгляне питання територіальної оборони та регіональної політики. Але однією з основних тем будуть російські навчання, які фактично блокуватимуть українські морські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За його словами, одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.

Крім того, будуть розглянуті питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів і низка інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирає на 11 лютого о 15:30 виїзне засідання РНБО. Воно відбудеться у Харкові, у будівлі обласної державної адміністрації.

Також раніше стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів.

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