Стало відомо, які питання винесуть на завтрашнє засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України завтра, 11 лютого 2022 року, розгляне питання територіальної оборони та регіональної політики. Але однією з основних тем будуть російські навчання, які фактично блокуватимуть українські морські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За його словами, одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.

Крім того, будуть розглянуті питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів і низка інших.