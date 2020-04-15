В ВР будут проверять на коррупционные риски законы, вынесенные на внеочередное заседание

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Для проверки планируется созывать срочные заседания комитета в режиме видеоконференции

Комитет по вопросам антикоррупционной политики планирует созвать срочные заседания для проверки на коррупционные риски законов, которые выносятся на рассмотрение нардепов на внеочередных заседаниях Верховной рады. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, в ходе заседания комитета был рассмотрен вопрос о проведении им экспертизы на предмет соответствия антикоррупционному законодательству законопроектов, рассматриваемых на внеочередных заседаниях ВР.

В комитете подчеркнули, что законопроекты, которые сейчас рассматриваются на внеочередных заседаниях ВР, касаются важных и неотложных вопросов обеспечения жизнедеятельности страны и ее граждан. Они готовятся в очень сжатые сроки, постоянно дорабатываются, и окончательный вариант проекта закона может быть готов буквально за день до сессионного заседания, следовательно, у комитета не всегда есть возможность провести их экспертизу.

"Члены комитета договорились, что в случае, если есть зарегистрированный текст проекта закона, запланированный к рассмотрению на внеочередном заседании Верховной рады, есть возможность проведения экспертизы на предмет соответствия законопроекта антикоррупционному законодательству, будет созываться срочное заседание комитета в режиме видеоконференции для его рассмотрения", - указано в сообщении.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля. Его начало запланировано на 13:00. В ходе заседания нардепы должны рассмотреть изменения в Регламент.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на внеочередном заседании Рада сможет принять изменения в регламент. По его словам, изменения в регламент помогут ВР бороться с "поправочным спамом".

Как писало РБК-Украина, председатель фракции СН Давид Арахамия заявлял, что внеочередное заседание ВРУ может произойти в среду, 15 апреля.