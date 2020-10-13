Стало известно, какие ОГА выполняют планы ремонта дорог в 2020

По итогам девяти месяцев из полученных областными администрациями 16,4 млрд гривен Дорожного фонда израсходовано на ремонты дорог уже 12,2 млрд, или 74%.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Он напоминает, что на финансирование содержания и ремонта дорог областного и сельского значения ОГА получают 35% всего объема Дорожного фонда.

"Это 22 млрд грн в этом году. Много это или мало? Это больше, чем было у всего "Укравтодора" в прошлом году, т.е. много", - пишет Голик.

Вместе с тем он указывает на ряд нерешенных вопросов в регионах, которые отражаются на качестве дорожно-ремонтных работ.

"В рамках любой одной отдельно взятой ОГА любые единые стандарты и правила к методологии торгов в ProZorro отсутствуют, технические требования к дорогам ОГА ниже, в торгах могут и участвуют большее количество компаний разного уровня, включая совсем маленькие", - добавляет Голик.

Еще одной проблемой Голик называет низкий процент использования выделяемых средств некоторыми регионами.

"4,2 млрд грн или 26% лежат мертвым грузом на счетах ОГА", - пишет он.

Он также называет лидеров и аутсайдеров среди регионов по использованию средств Дорожного фонда. Так, по информации Голика, меньше других из полученных средств потратили на ремонт дорог: Волынская ОГА (37%), Тернопольская ОГА (45%), Черновицкая ОГА (47%) и Николаевская ОГА (50%).

В то же время лидерами являются: Днепропетровская ОГА (96%), Харьковская ОГА (95%), Хмельницкая ОГА (90%), Винницкая ОГА (88%) и Ровенская ОГА (80%).

В некоторых регионах, как пишет Голик, на счетах ОГА находятся крупные суммы из Дорожного фонда, которые до сих пор не были использованы по назначению. Самые большие остатки средств, по его данным, находятся на счетах Киевской ОГА (365 млн грн), Волынской ОГА (344 млн) и Житомирской ОГА (295 млн).

"Уже понятно, что большая часть ОГА с задачей отремонтировать заданное заранее количество километров дорог справятся. Несколько ОГА из разряда самых "умных", все еще пытающихся обмануть судьбу, с банальной задачей рационально использовать ресурс, данный им из госбюджета, не справятся", - резюмирует Голик.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сентябрь процент использования средств Дорожного фонда в регионах был ниже - 66%.